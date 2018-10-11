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Yabancı uyruklu şahısların otomobilinden uyuşturucu fışkırdı

Bolu’da, yabancı uyruklu şahısların otomobiline yapılan operasyonda, 83 kilo eroin ele geçirildi.

Bolu'da, yabancı uyruklu şahısların otomobiline yapılan operasyonda, 83 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili biri kadın 2 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edilen otomobili durdurarak narkotik köpeği ‘Sezar' ile arama yaptı. Yapılan aramda otomobilin çeşitli yerlerine 165 paket halinde gizlenmiş 83 kilo eroin ele geçirildi.


Araçta bulunan yabancı uyruklu H.E. (40) ve S.U.(34) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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