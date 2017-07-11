15 Temmuz Şehidi Polis Memuru Akif Altay mezarı başında anıldı

Burdur protokolü ilk olarak Polis Memuru Akif Altay’ın Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli Köyü’ndeki evine giderek, şehit ailesini ziyaret etti. Polis Memuru Akif Altay’ın ailesini ziyaret ettikten sonra mezarlığa geçen Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Garnizon Komutanı Cem Tuce, Jandarma Alay Komutası Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, Ak Parti İl Başkanı Süleyman Faki ve protokol mensupları, şehit mezarına karanfil bıraktı. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından Burdur İl Müftüsü Hıdır Bayrak tarafından dua edildi.

Ulu Cami’de şehitlere Mevlid-i Şerif okutuldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında Burdur Ulu Cami başta olmak üzere Burdur’daki tüm camilerde Mevlid-i Şerif okutuldu. Burdur Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ise gül lokumu, peynirli pide ve irmik helvası dağıtımı yapıldı.

Ulu Cami’nde okutulan Mevlid-i Şerif programı sonrası açıklamalarda bulunan Burdur Valisi Şerif Yılmaz, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı çerçevesinde Şehidimiz Akif Altay’ın kabrini ziyaret ettik ve tüm şehitlerimize dua gönderdik. Ulu Camimizde ve merkezi sistemle tüm camilerimizde Mevlid-i Şerif okutuldu. Ben tekrar tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Onlara minnet ve şükran duygularımı tekrar ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Burdur’daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı hakkında bilgi veren Vali Yılmaz, “Cumartesi günü saat 20.00’de Köprübaşından Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyüş yapacağız. Cumhuriyet Meydanına vardığımızda 15 Temmuz’un aynısını yaşayacağız. O gün yaşadıklarımızı, o hissettiklerimizi o gün tekrar Cumhuriyet Meydanında hissedeceğiz. Bunu unutmamamız lazım. Unuttuğumuz andan itibaren başımıza neler geldiğini tekrar gördük. Biz Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki süre içerisinde bir takım değerlerimizi unuttuk. Unuttuktan sonra başımıza bazı hadiseler geldi. Gelmemesi içinde bunları unutmamamız gerekiyor. Nasıl Çanakkale’yi unutmadıysak, nasıl Kurtuluş Savaşını unutmadıysak, 15 Temmuz Darbe Girişimi de dahil olmak üzere bu ülkenin başına bela olan musallat olan hadiseleri hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bunlardan ders almamız lazım. Geleceğe emin adımlarla yürümemiz lazım. Bu programlara tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.