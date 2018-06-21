Burdur 2.OSB toplantıları ilk kez Vali Şıldak başkanlığında yapıldı

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantıları, Vali Hasan Şıldak başkanlığında yapıldı.

Son yayınlanan Valiler Kararnamesi ile atandığı Burdur Valiliği görevine başlamasının ardından ilk kez 2. OSB toplantılarına başkanlık eden Vali Hasan Şıldak, müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Toplantıda, 2. OSB Müdürü Bülent Arslanboğa tarafından Organize Sanayi Bölgesi’nin genel durumu ve devam eden çalışmalarla ilgili ayrıntılı sunum yapıldı. Müteşebbis Heyeti’nin ardından Yönetim Kurulu toplantısına geçildi.Birbiri ardına gerçekleşen toplantılarda 2. OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu’nda ki yeni görev dağılımları belirlendi. Toplantı gündeminde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlanmasının ardından, dilek ve temennilerin sunulmasıyla toplantılar sona erdi.

Vali Hasan Şıldak başkanlığında gerçekleşen toplantılara, Yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Servet Olpak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, BUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gür ve müteşebbis heyeti katıldı.