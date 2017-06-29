Burdur Cumhuriyet Başsavcısında haber soruşturması

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, FETÖ soruşturmalarına yönelik yer alan habere tepki gösterdi. FETÖ’nün mahrem imamı olarak tutuklanan AFAD eski Müdürü ve yurtdışına kaçan M.H. ve oğlu E.H. hakkında ve ByLockçu bir polisin tutuklanmadığı iddia edilen haberde FETÖ soruşturmaları ve kovuşturmalarına yönelik gerçeği yansıtmayan ifadelerin kullanılmasına tepki gösteren Başsavcı Doğan, FETÖ soruşturması ve kovuşturmalarının gizli bilgilerini elde eden basın yayın organıyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Haberde yer alan konuları açıklayan Başsavcı Doğan, yapılan haberin kurumları yıpratmaya ve vatandaşların kurumlara olan güvenini sarsmaya yönelik olduğu ifade etti. FETÖ soruşturmaları ve kovuşturmalarına yönelik haberde yer alan ifadelere ilişkin Doğan, “28 Haziran 2017 tarihinde bir basın yayın organında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının Burdur’daki soruşturmaları soruşturulan FETÖ’cülere haber vererek onların yurt dışına kaçmalarını sağladığı, bir il müdürünün FETÖ’cü olmasına rağmen serbest bırakıldığı mahrem imamlar soruşturması kapsamında tekrar tutuklandığı, ByLockçu bir polis memurunun tutuklanmadığı şeklinde haberlere yer verildiği görülmüştür. Haberlerde ismi geçen M.H. ve oğlu E.H.’nin 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminden hemen sonra soruşturma işlemleri başlatılarak ev ve iş yerlerine arama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ancak şahısların darbe girişiminden önce 17 Mayıs 2016 tarihinde yurtdışına çıkış yaptıkları tespit edilerek haklarında 10 Ağustos 2016 tarihi itibariyle yakalama kararı çıkarılmış ve tüm mal varlıklarına tedbir kararı uygulanmıştır dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca daha önceden açılmış bir soruşturma bulunmayan ve darbe teşebbüsünden önce yurtdışına çıkan şahıslara fiilen haklarında soruşturma başlatıldığı bilgisi verilmesi tarih olarak dahi mümkün değildir” dedi.

Doğan şöyle devam etti:

“AFAD İl Müdürü ve bir polis memuruyla ilgili çok gizli soruşturma bilgilerinin ilgili basın organlarına nasıl iletildiği hususu Cumhuriyet Başsavcılığımızca araştırılacak olup, polis memurunun ByLock kaydı bulunmamaktadır. Haberin içeriğinde Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının önceden haber vererek bir kısım FETÖ’cülerin yurt dışına kaçmasını sağladığı gibi akıllara ziyan bir iddia ortaya atıldığı görülmektedir. Bu haberle Burdur’da mahkemeler ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca en etkili ve sağlıklı bir şekilde yürütülen FETÖ soruşturmalarına zarar vermenin amaçlandığı net bir şekilde anlaşılmaktadır.”

“Haberle ilgili soruşturma başlatıldı”

Başsavcı Doğan, açıklamasında haberde yer alan konulara nasıl ulaşıldığını ve haberde kurumları yıpratmaya ve vatandaşların kurumlara olan güvenini sarsmaya yönelik cümleler kullanılması nedeniyle soruşturma başlatıldığını ifade etti. Doğan, “Zira bugüne kadar Burdur’da FETÖ Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yaklaşık 2 bin kişi hakkında soruşturma açılmış ve bunlardan 400’e yakını hakkında tutuklama ve mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulanmıştır. Burdur ve ilçelerinde bu terör örgütünün içerisinde olan herkese soruşturma açılması kararlılığı devam etmektedir. FETÖ terör örgütü ile ilgili mücadele ve soruşturmalarda ortaya çıkan bu sonuçlar özenli, sağlıklı, dikkatli, vicdana ve hukuka uygun şekilde yürütülen soruşturmaların sonucudur. Burdur’da Cumhuriyet Başsavcılığımız ve mahkememiz kendilerine verilen soruşturma ve kovuşturma makamı olma yetkilerini hiçbir kişi ya da kurumla paylaşmaksızın bizzat kendileri gerçekleştirmektedirler ve bundan sonra da bütün soruşturma ve kovuşturmalar aynı yöntemle ve aynı kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın adalet hizmeti sunmaktan başka bir görevi olmayan Burdur’daki Hakimlerimize ve Cumhuriyet Savcılarına güven duymaya devam etmeleri gerekmektedir. Bu tür haberlerin amacının kurumları yıpratmaya ve vatandaşların kurumlara olan güvenini sarsmaya yönelik olduğu açıktır. Bu şekilde iftira ve hakaret niteliğindeki haberleri gerçekleştirenlerle ilgili soruşturma işlemi ivedilikle başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.