Burdur’da AK Parti coşkusu

Kesin olmayan sonuçların açıklanmasıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce Burdurlu, sloganlar atıp seçim sonucunu kutladı. Arabalarına parti bayrakları ile donatan vatandaşlar konvoy oluşturup şehir turu attı.

Seçimleri değerlendiren AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti için ömür biçenlerin oyununu bir kez daha bozduklarını belirterek, “Bizlere bu desteği veren tüm Burdurlulara ve tüm parti teşkilatlarına, bugüne kadar parti ve seçim çalışmalarında bizlere destek veren tüm gönüldaşlarımıza bir kez daha sonsuz şükranlarımı sunuyorum " dedi.

Kutlamalar gece geç saatlere kadar devam etti.