Kadınların yufka telaşı

Bucak ilçesinde ev kadınları, geleneksel hale gelen kışlık emek olarak yufka açmaya başladı. Yufka ekmek yapımıyla kadınlar hem yardımlaşıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyorlar.

Özellikle ara mahallelerde yaşayan kadınlar, kışlık yufka ihtiyaçlarını karşılamak için sabahın erken saatlerinde hamur yoğurmakla başlıyorlar işe. Günde ortalama 30 kilogram un ile yaklaşık 250 ekmek pişiren kadınlar, hazırladıkları ekmekleri kolay tüketilmesi ve sağlıklı olması nedeniyle kış mevsimi için stokluyor.