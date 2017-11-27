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27 Kasım 2017 11:35

Kadınların yufka telaşı

Burdur’un Bucak ilçesinde kışlık yufka ekmek hazırlayan kadınlar hem yardımlaşıyor hem de ev ekonomilerine yardım sağlıyorlar.

Kadınların yufka telaşı

27 Kasım 2017 11:35


Bucak ilçesinde ev kadınları, geleneksel hale gelen kışlık emek olarak yufka açmaya başladı. Yufka ekmek yapımıyla kadınlar hem yardımlaşıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyorlar.


Özellikle ara mahallelerde yaşayan kadınlar, kışlık yufka ihtiyaçlarını karşılamak için sabahın erken saatlerinde hamur yoğurmakla başlıyorlar işe. Günde ortalama 30 kilogram un ile yaklaşık 250 ekmek pişiren kadınlar, hazırladıkları ekmekleri kolay tüketilmesi ve sağlıklı olması nedeniyle kış mevsimi için stokluyor.




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