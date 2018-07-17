Lisinia yaban hayatına ilgi her geçen gün artıyor

Burdur merkeze bağlı Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Yaşam Alanı bu yıl 200 bin ziyaretçi hedefliyor. Lisinia Doğa Sorumlusu Veteriner Hekim Öztürk Sarıca, geçtiğimiz yıl 10 ayda 100 bin ziyaretçi ağırladıklarını bu yıl ise sayının 200 bine yaklaştığını söyledi.

Hafta sonları Salda Gölü, Sagalassos Antik Kenti ve Kuyucak’ta yer alan lavanta turlarının artarak devam ettiğini ifade eden Öztürk Sarıca, ziyaretçilerin lavanta derelerinde uçsuz bucaksız lavanta fotoğraflarını çektirdikten sonra Lisinia’ya uğrayıp burada ki aromatik bitkileri ve hayvan rehabilitasyon merkezini görme imkanı bulduklarını kaydetti. Lisinia Doğa Projesi Sorumlusu ve Proje Yürütücüsü Öztürk Sarıca, 670 dekarlık alanda lavanta, kekik, limon ve melisa üretimi yaptıklarını söyledi. Sarıca "Bu yıl burası 3 yaşında. Salda Gölü’ne giden bütün turlar bu alana uğruyorlar. Ülkemizin bacasız fabrikası olan turizmin, ekoturizmin canlanması anlamında önemli olduğunu düşünüyoruz. Sadece buradaki lavantadan çıkarılan yağ ve lavantaların demet olarak satılması değil, balının yapılması arasında küçükbaş hayvanların otlatılması, ekoturizm anlamında çok ciddi katkılar sağlaması bizim için çok önemli" dedi.

Sarıca, Akçaköy’de toplam 2 bin 300 dekarlık alanda aromatik bitki yetiştiriciliği yapıldığını, lavanta hasadının 2 ay süreceğini anlattı.

Almanya da yaşayan Nezafettin Bayram da Lisinia’ya hayran kaldığını çocukları ile gelip görmekten çok memnun olduğunu söyleyerek, böyle doğal yaşam alanlarının daha da gelişmesini istedi.