MAKÜ’de mezuniyet coşkusu

dönemde 6 bin mezun verdi.

MAKÜ 12. dönem mezunlarını verdi. Mezuniyet töreni Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz ile akademisyenler ve öğrencilerin üniversitenin kent merkezindeki kampüsünden Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüşüyle başladı. Törene, Vali vekili Ali Nazım Balcıoğlu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Emniyet Müdürü Arif Çankal ile akademisyenler ve mezun olan 6 bin öğrenci ile aileleri katıldı.

Rektör Korkmaz’ın Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu. MAKÜ halk oyunları ekibinin gösterisi ve dönem birincilerinin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından Rektör Korkmaz, "2017- 2018 akademik yılını başarıyla bitirmenin, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak mezun olacak öğrencilerimizi uğurlamanın onur, sevinç ve hüznünü bir arada yaşıyoruz. Elbette ki her veda zordur. Ancak öğrencilerimizin tüm Türkiye sathına yayılarak burada kazanmış oldukları bilgi, beceri ve tutumları bu necip milletin menfaatine hadim olarak kullanacak olmaları yegane teselli kaynağımızdır" dedi.

Burdur Vali vekili Ali Nazım Balcıoğlu ise, "2006 yılında kurulan üniversitemiz o günden bu yana çok hızlı dönüşümler ve değişimler yaşadı. Bugün 30 bin öğrenci, bine yakın akademik kadrosu, fakülteleri, enstitüleri ve yüksekokullarıyla gerçekten adına yaraşır, uluslararası ölçekte bilim üreten ve öğrenci kompozisyonuyla uluslararası niteliğe bürünmüş bir üniversite" diye konuştu.

Daha sonra bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Öğrenciler Dr. öğretim görevlisi Mustafa Kılınç eşliğinde ettikleri mezuniyet andının ardından keplerini atarak mezuniyet coşkusu yaşadı.