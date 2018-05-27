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27 Mayıs 2018 10:46

Vali Şıldak, İnsuyu Mağarası ve Acil Çağrı Merkezini inceledi

Burdur Valisi Hasan Şıldak, İnsuyu Mağarası ve Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulundu.

Vali Şıldak, İnsuyu Mağarası ve Acil Çağrı Merkezini inceledi

27 Mayıs 2018 10:46


Geçtiğimiz hafta Burdur valiliği görevine başlayan Vali Hasan Şıldak, Türkiye’nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası’nı inceledi.


Mağarayı gezerek incelemelerde bulan Vali Şıldak, ziyaretçi yoğunluğu ile ilgili görevli personelden bilgiler aldı. Vali Hasan Şıldak, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne geçerek incelemelerde bulundu. Şıldak, 112 Acil Çağrı Merkezi ve aynı binada hizmet veren Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ni (GAMER) gezerek kurum çalışanlarından yürütülen iş ve işlemlerle ilgili bilgiler aldı.


112 Acil Çağrı Merkezi Müdür vekili Yasin Tokgöz’ün eşlik ettiği Şıldak, çağrıları yönlendiren Sağlık, Emniyet, Jandarma, AFAD, Orman ve İtfaiye personeliyle sohbet ederek gelen çağrılar, yönlendirmeler ve kullanılan takip sistemi hakkında bilgiler aldı.




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