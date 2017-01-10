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10 Ocak 2017 21:00

Yolda kalan öğrencilere AFAD’dan kumanya

Yolda kalan öğrencilere AFAD’dan kumanya

10 Ocak 2017 21:00

BURDUR (İHA) – Burdur’da kardan dolayı yolda kalan öğrencilere ve öğretmenlere Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kumanya dağıttı.
Etkili olan kar yağışı, Burdur-Antalya karayolunda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Köy yollarında ise vatandaşların yardımına Burdur AFAD ekipleri yetişti. Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında okul servislerinin içinde bekleyen öğrenci ve öğretmenlere AFAD ekipleri tarafından su, ekmek, helva ve peynirden oluşan kumanya dağıtıldı. Burdur İl Özel İdaresi ve Karayolları tarafından kapanan yolların açılmasını bekleyen öğrenciler, AFAD ekiplerinin kumanya dağıtımına sevindi. Öğrenciler verilen kumanyalarla karınlarını doyururken, Karayolları ve Burdur İl Özel İdaresi ekipleri de yol açma çalışmalarını gerçekleştirdi. AFAD’ın yardımına koştuğu öğrenciler, yolların açılması ile köylerine gitmek üzere hareket etti.



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