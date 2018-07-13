15 Temmuz gecesi hayatlarını birleştirdi

Gazinin eşi Derya Arslanoğlu, “Gazi olduğu için evlenmeyi kabul ettim” dedi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Hakan Arslanoğlu ve eşi Derya Arslanoğlu’nun hayatları 15 Temmuz’la birlikte birleşti. İnegöl Kaymakam Ali Akça ve Belediye Başkanı Alper Taban, 15 Temmuz darbe kalkışması sırasında İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nde bacağından vurularak gazi olan 32 yaşındaki Hakan Arslanoğlu’nu İnegöl’deki evinde ziyaret ettiler. Kaymakam Ali Akça ve Belediye Başkanı Alper Taban, gazi Hakan Arslanoğlu’na 15 Temmuz’un simgesi olan tankın üzerindeki vatandaşların yer aldığı tabloyu hediye ettiler.

“O mücadelenin onurunu içinde taşıyan insanlarımız var”

Ziyarette konuşan Kaymakam Ali Akça, “Ülkenin istikbal ve istiklaline sahip çıkmak üzere mücadele verildi. Bu mücadelede şehit olan kardeşlerimiz oldu. Allah rahmet eylesin. Bazı kardeşlerimiz gazi oldu. O mücadelenin onurunu içinde taşıyan insanlarımız var. Fiziki anlamda bir garabet görmediler ama duygusal anlamda etkilenen de çok insan oldu. Neticede hak galip oldu. O mücadelenin hatırlanması, bu olaylarla bir daha karşılaşmamak anlamında 15 Temmuz günü 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildi. İlçemizde de Pazar günü sabah namazıyla başlayan bir dizi programlar yapacağız. Tüm ilçe halkımız bizlerle birlikte olacak. Allah sizlerden razı olsun” dedi.

“Yine canlar feda edilir”

Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Kaymakamımız ile beraber 15 Temmuz gazimiz Hakan kardeşimizi ziyarete geldik. Kendisini bir kez de işyerinde ziyaret etmiştim. 15 Temmuz’un arifesindeyiz. Pazar günü milletimizle beraber unutulmaması gereken o anları yeniden hatırda tutmak, asla bunun bir daha yaşanmaması bilincine erebilmek için anma programı gerçekleştireceğiz. Bir kez daha kardeşimize geçmiş olsun diyoruz. Yaşananları hissetmeye çalışıyoruz. Çok farklı duygular olduğunu düşünüyorum. Bu konu her açıldığında şunu ifade etmiştim; biz de o gün İnegöl’de o meydanda her kesimden hemşerimizle büyüğünden küçüğüne bir aradaydık. O gün benzeri bir kalkışma olsaydı aynı şeyler İnegöl’de de yaşanırdı. İnsanlar o gün vatanına, ülkesine, özgürlüğüne, demokrasisine sahip çıkmak adına sokaklara inmişti. Bu ülkeyi yolda geçerken bulmadık, bu uğurda hep canlar verildi. Bugün de olsa yine canlar feda edilir. Rahmete uğurladığımız şehitlerimizi yeniden yâd ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

“Muazzam derecede yaralı vardı”

Geceyi anlatan 15 Temmuz gazisi Hakan Arslanoğlu, “O dönemde işim gereği İnegöl’de otelde kalıyordum, Cuma günleri akşamları da Üsküdar’a evime dönüyordum. O gün de tatile çıkacaktım. O nedenle biraz erken gitmiştim. Biraz uyudum, kalktığımda durumu gördüm. Binali Yıldırım bu bir kalkışma diyordu. Akabinde bizim sohbet grubumuzda olan asker bir ağabeyimiz durumla ilgili bilgi verdi. Hayatımızda ilk defa böyle bir şey gördük. Cumhurbaşkanımız konuşma yapınca akabinde biz 4 arkadaş birlikte direk köprüye çıktık. İlk etapta üst taraftaydık, tanklar geçiyordu, henüz köprü yoluna inmemiştik. Tanklardan etrafa ateş açıldı. Akabinde tankların peşinden köprüye doğru inmeye başladık. Koşarken köprü yolunun kapalı olduğunu gördüm, sol tarafa geçtim. Bizimle birlikte insanlar da geçmeye başladı. Üsküdar’a geçiş tarafı o gün insanların kullandığı güzergâh değildi, tek tük arabalar geliyordu. Baya hararetli bir şekilde askere doğru giderken 200 metre kala sağ ayağımın yandığını hissettim. Ayağıma baktığımda vurulduğumu gördüm. Kurşun girip çıkmış. Hemen yere yatıp ‘Vuruldum’ dedim. O sırada bir araba geldi. Arkamda vurulan 1 kişi ve biz olmak üzere toplam 5 kişi arabaya bindik. O sırada giderken ağır yaralı olan diğer arkadaşı ambulansa bindirdik. O sırada hastaneye gitme mücadelemiz başladı. Yollar kapalıydı, tanklar müsaade etmiyorlardı. Yollarda belediye araçları vardı, darbeciler rahat hareket etmesinler diye yollar kapatılmıştı. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığına gittik, oraya sığındık. Polis ağabey bizi sakinleştirdi. Yol kapalı olduğu için bir motosiklet bulduk ve onunla birlikte yola indim. Özel Üsküdar Hastanesi’ne gittim. Doktorlar müdahale ettiler. Ameliyatlık bir durum olabileceğini belirtip ilk etapta yeterli müdahaleyi yapamadılar. Babamı aradım, beni gelip hastaneden aldı, devlet hastanesine gittik. Vurulduktan 2-3 hafta sonra işe başladım. Hayatımda hiçbir değişiklik yok. Bir tek hastanede gördüklerimi unutamıyorum, çok kötüydü. Muazzam derecede yaralı vardı” dedi.

“O köprüye çıkmayan biriyle evlenmem, dedi”

Gazi Hakan Arslanoğlu’nun 7 aylık hamile eşi Derya Arslanoğlu ise, “Biz o zaman eşimle birbirimizi tanımıyorduk. 15 Temmuz gecesi ailece köprüye çıktık. Ortak arkadaşlarımız o akşam bize ulaşmaya çalışıyorlarmış. 15 Temmuz’dan 1 ay sonra tanıştık. Orada ölen ve yaralananları görünce insan eve sağlam döndüğünde vicdan azabını yaşıyor. Bir gün televizyonda seyrederken ‘O köprüye çıkmayan biriyle evlenmem’ gibi bir cümle kurmuştum. Ertesi gün arkadaşım ‘Bir gazi var görüşür müsün’ dedi, gazi olduğu için kabul ettim. Böyle nasip oldu” diye konuştu.