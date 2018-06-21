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21 Haziran 2018 09:40

18 yaşındaki Selen’den 9 gündür haber alınamıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki Selen Sarı’dan 9 gündür haber alınamıyor.

18 yaşındaki Selen’den 9 gündür haber alınamıyor

21 Haziran 2018 09:40

Her yerde aranan Selen için emniyet ekipleri seferber oldu.


Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi’nde yaşayan Selen Sarı (18) geçen hafta Çarşamba günü saat 11 gibi evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi tüm aramalarına rağmen Selen’e ulaşamayınca durumu emniyete bildirdi.


1 ay sonra düğünlerinin olduğunu belirten baba Tarık Sarı, kızının korkmasına gerek olmadığını, iyi olduğunu bilmek istediklerini söyledi. En son evinin önünden lacivert bir arabayla uzaklaştığı belirtilen genç kızın ailesi, görenlerin insanlık namına 155 polis imdat ya da 0 535 309 43 85 nolu telefon numaralarını aramalarını istedi.


Emniyet güçlerinin genç kızı aramaya devam ettiği öğrenildi.




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