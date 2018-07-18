AK Parti İl Başkanı Salman,dan Bursalılara teşekkür

Bayrağını alan Bursalıların 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na koştuğuna değinen Başkan Salman, “İki yıl önce tankların karşısında direniş olarak tezahür eden vatan sevgisi, 2 yıl sonra Türk bayraklarının altında coşku ve heyecan olarak kalplerimizi titretmiştir” dedi.

Başkan Salman, yaptığı açıklamada, FETÖ terör örgütü ve dışarıdaki destekçilerinin gerçekleştirmek istediği hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Bursa’da gerçekleştirilen kutlamaları değerlendirdi. Ayhan Salman, AK Parti olarak milletvekillerinden gençlik kollarına kadar bütün birimleriyle Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamaların her aşamasında yer alarak destek olduklarını, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün çok daha coşkulu kutlanması için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Bursa’nın; şehitliklerde kuran okunması, Demokrasi Yürüyüşü, Demokrasi Meydanı’ndaki kutlamalar ve demokrasi nöbeti olmak üzere dolu dolu bir program gerçekleştirerek, Türkiye’ye kast eden hainlere karşı adeta gövde gösterisi yaptığını vurgulayan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, bayraklarla donatılan meydanı doldurarak tek yürek haline gelen Bursalılara teşekkür etti. Türkiye’nin bekası söz konusu olduğunda vatan sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağını hatırlatan Başkan Salman, şunları söyledi:

“İki yıl önce tankların, silahların karşısında ülkesi için seve seve ölüme gideceğini Dünyaya gösteren Bursalılar, milli birlik günümüzde de bayrağını alarak yürüyüşe katılmış, demokrasiye sahip çıkmıştır. O geceki coşku, heyecan ve haykırışlar vatan sevgisinin en güzel tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. Bu yıl da eşini, çocuklarını yanlarına alarak Demokrasi Meydanı’nı dolduran binlerce Bursalı, Milli Birlik ve Beraberlik Günü’nü layıkıyla kutlayarak tüm ülkeye örnek oldular. Vatanın geleceği söz konusu olduğunda nasıl tek yürek olacağını gösteren Bursalılar, tuttukları gece nöbetiyle de, demokrasiye, Cumhuriyete bağlıklarını dosta, düşmana göstermiştir. Herhangi bir siyasi görüşe bağlı kalmadan, vatan sevgisini yüreklerinde hisseden, şehitleri için ellerini semaya açan, coşkuyla, heyecanla bayrağımızı sallayan tüm Bursalılara şükranlarımı sunuyorum”