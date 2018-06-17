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17 Haziran 2018 19:50

AK Parti’li Yelis’ten alternatif ’bedelli’ açıklaması

Ak Parti Bursa Milletvekili Adayı ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, bedelli askerlik konusuyla ilgili, "Ordunun ihtiyacı fazlası her gencin lise veya üniversite yıllarında birer aylarını askeri kampta geçirmesi önerimizdir.

AK Parti’li Yelis’ten alternatif ’bedelli’ açıklaması

17 Haziran 2018 19:50

Her yıl birer aylık dönemde ilk 10 günlük dönemde temel askeri eğitim verildikten sonra, geri kalan sürede Türkiye’nin ağaçlandırılması çalışmasına katılmasıdır" dedi.


Seçim çalışmaları kapsamında kameraların karşısına geçen AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Ahmet Yelis, “Askerlik, geçmiş yıllarda bu kadar gündeme gelmemiş ise de gerek ordunun daha çok profesyonelleşmesi gerekse toplumun talebi konuyu sürekli gündemde tutmaktadır. Artık bu konunun süreklilik arz eder şekilde çözümlenmesi gerekmektedir. Bunun için; ordunun ihtiyacı fazlası her gencin lise veya üniversite yıllarında birer aylarını askeri kampta geçirmesi önerimizdir. Her yıl birer aylık dönemde ilk 10 günlük dönemde temel askeri eğitim verildikten sonra, geri kalan sürede Türkiye’nin ağaçlandırılması çalışmasına katılmasıdır. Türkiye’nin ormanlaştırılması öncelikli bölgelere ayrılarak, bu bölgelerden başlayarak millet ormanı kurulmalıdır" diye konuştu.




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