Akü hırsızları yakayı ele verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 5 günde, 2 TIR, 10 kamyondan 24 akü çaldığı iddia edilen bir kişi, akülerden 2'sini satmak isterken yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre İnegöl ilçesinin farklı noktalarında 5 gündür önlerine gelen kamyon tırların akülerini hedef alarak soyup soğana çeviren şahıslar son olarak sabah saatlerinde Ahmet Türkel Çevre yolunda bir kamyonun aküleri daha çalarak kayıplara karıştı. Akü hırsızların yakalanması için gece gündüz iz süren karakol ekipleri, asayiş ekipleri sonunda şahıslardan birini metal sanayi sitesinde kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın aramasında yapılan aramalarda aracın bagajında iki adet akünün olduğu tespit edildi. Yakalan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyette götürüldü. Emniyet ekiplerinin diğer akü hırsızını da tespit ettiği ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüğü öğrenildi. Şahısların sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan araç içerisinde çıkan iki akü emniyet ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.