Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Teşkilatı ile bir araya geldi. Doburca Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu ve yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Kadın Kolları teşkilatlarının Türkiye’nin en önemli gönüllü kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı. Bursa’da ve Türkiye çapında gittikçe büyüyen AK Parti Kadın Kolları teşkilatlarının partileri ve ülkelerinin geleceği adına önemli işlere imza attığını belirten Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, kadın kollarının her dönemde AK Parti teşkilatlarının omurgasını oluşturduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, şehrin her yanında, her kesimden kadınlarımızla bir araya gelerek, sorunlarını paylaşan, dertleri ile dertlenen, sevinçlerine ortak olan kadın kollarının, üstlendikleri bu misyonla, gece gündüz demeden ailelerinden feragat ederek sürdürdükleri çalışmaları ile partilerinin kuruluşundan bu yana Türkiye’nin önüne konulan büyük hedefler yolunda büyük destek verdiklerini belirtti. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“İlmek ilmek ördüğümüz, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye hedefimiz yolunda kadınlarımızın desteği yadsınamaz. Fedakarlık, azim ve sabır isteyen bu kutsal yolda gereken güç kadınlarımızda var ve bu ülkenin geleceği için ne kadar çalıştıkları yıllardır aşikar. İnşallah hep birlikte ilk günkü azim ve heyecanımızla çalışmalarımızı sürdürecek ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakacağız.”