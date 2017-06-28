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28 Haziran 2017 15:28

Bursa polisi Ramazan ayında fuhuşa izin vermedi

Bursa’da polis ekipleri Ramazan ayında fuhuş yapmak için cadde ve sokakta otostop yapan 340 şahsa 77 bin 180 lira para cezası kesti.

Bursa polisi Ramazan ayında fuhuşa izin vermedi

28 Haziran 2017 15:28


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ramazan ayında fuhuş yapan kadınlara yönelik çok sayıda operasyon gerçekleşti. Ahlak ekipleri, şehrin işlek cadde ve sokaklarında çok sayıda uygulama yaptı. Fuhuş yapmak için sokak ve caddeye çıkıp, yol kenarlarında otostop yapan 210 kadın ve 130 travesti hakkında 5326 sayılı kanunun 32. maddesi gereği işlem yapıldı. 340 kişiye toplamda 77 bin 180 lira para cezası kesildi.


Yetkililer, operasyonların Ramazan sonrasında da hız kesmeden süreceğini, vatandaşların 155 Polis İmdat hattına müracat edebileceğini, ihbarcıların kimliklerinin gizli tutulduğunu ifade ettiler




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