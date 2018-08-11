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11 Ağustos 2018 22:23

Bursa’da 20 hektarlık alan kül oldu soğutma çalışmaları devam ediyor

Bursa’da 6 helikopter ve 1 uçağın müdahale ettiği orman yangını 7 saat sonra kontrol altına alınırken, 20 hektarlık alanın küle döndüğü öğrenildi.

Bursa’da 20 hektarlık alan kül oldu soğutma çalışmaları devam ediyor

11 Ağustos 2018 22:23

İtfaiye ekipleri muhtemel yeni bir yangına karşı soğutma çalışmalarını sürdürüyor.


Bursa’nın Mudanya ilçesinde ünlü iş adamlarının villalarının da bulunduğu hem denizi hem Uludağ’ı görebilen bölgede çıkan orman yangını 7 saat sonra kontrol altına alınabildi. Meydana gelen yangında 6 helikopter, 1 uçak ve çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmalarını sürdürürken, 20 hektarlık alan küle döndü. Ayrıca itfaiye ekiplerinin muhtemel yeni bir yangına karşı olay yerinde soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.




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