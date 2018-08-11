Bursa’da 20 hektarlık alan kül oldu soğutma çalışmaları devam ediyor

İtfaiye ekipleri muhtemel yeni bir yangına karşı soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ünlü iş adamlarının villalarının da bulunduğu hem denizi hem Uludağ’ı görebilen bölgede çıkan orman yangını 7 saat sonra kontrol altına alınabildi. Meydana gelen yangında 6 helikopter, 1 uçak ve çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmalarını sürdürürken, 20 hektarlık alan küle döndü. Ayrıca itfaiye ekiplerinin muhtemel yeni bir yangına karşı olay yerinde soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.