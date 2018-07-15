Bursa’da binler bayrak yürüyüşünde buluştu

yıldönümünde Bursalılar, ‘Bayrak ve Demokrasi Yürüyüşü’nde tek yürek oldu, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Bursa’da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıldönümünde 15 Temmuz’u unutmamak ve şehitleri anmak maksadıyla ‘Bayrak ve Demokrasi Yürüyüşü’ düzenlendi. Toplumun bütün kesimlerinin iştirakiyle Heykel Atatürk Anıtı önünde toplanan binlerce vatandaş, ellerinde bayraklarla FETÖ terör örgütünü lanetledi. Yürüyüşe Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Efkan Ala ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Heykel Atatürk Anıtı’ndan mehter takımı eşliğinde yürüyüşe geçen kalabalık, İnönü ve Cumhuriyet Caddesi’nden geçerek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na geldi.

15 Temmuz şehidinin ablasından ’idam’ isteği

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki etkinliklere katılan 15 Temmuz şehidi Lokman Biçinci’nin ablası Elif Biçinci, "Bu lanetler içeride beslenmesinler, asılsınlar. İdam edilsinler ki kardeşimin kanı yerde kalmasın, bizler de rahat uyuyalım. Lanet olsun onlara. O FETÖ yılan gibi sürünsün. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Gözümüzün yaşı kurumadı. Gözümüzün yaşı dinmesi için bu FETÖ’cüler asılsınlar, idam edilsinler" dedi.

15 Temmuz 2016 gecesinde yaşadıklarını anlatan Biçinci, "O gece bizim kız kardeşim Erzurum’da vefat etmişti. Biz onun cenazesini Ankara’ya bekliyorduk, defin edilmesi için. Biz de ’cenazemiz var’ diye televizyon açmadık. İnternetten gördük Cumhurbaşkanımız seslenişini. Kardeşim bizi dinlemedi. ’Vatan elden gidiyor, bir şekilde cenazeyi hallederiz ama vatan gittiğinde halledemeyiz’ dedi. Merdivenlere kadar geçirdik. Ben zaten gece rüyasını görmüştüm. Komşular gelince ben bağırdım. Allah’ım Lokman’da bir şey var dedim. Ondan sonra kardeşimizi direkt morga yönlendirmiş. Her şey 15 dakika içinde oldu. Zaten neye uğradığımızı şaşırdık. Biz kız kardeşimizin cenazesini beklerken onun haberini aldık. Şehit ablasıyım, onur, gurur duyuyorum ama cumhurbaşkanımızın ayağına taş değdirmesin, her kötülükten korusun. Tek dileğim şu FETÖ’cüleri idam etsinler" dedi.

Etkinlikler çerçevesinde Demokrasi Meydanı’nda Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okunacak. Programda mehteran takımının gösterisinin yanı sıra vatandaşlara 15 Temmuz belgeseli de izletilecek.