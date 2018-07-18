Bursa’da bir hafta önce kaybolan genç kız Sakarya’da bulundu

Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu 22 yaşındaki Elif Özdemirkan, Demirtaş Barbaros Mahallesi’nde ailesiyle oturduğu evden geçen perşembe günü iş aramak için çıktı. Aile, geri dönmeyen kızlarına ulaşamayınca, polise kayıp başvurusu yaptı. Özdemirkan, kaybolduğuna dair basında çıkan haberlerin ardından dün Sakarya’da polise başvurdu. Polisin haber vermesi üzerine Bursa’dan Sakarya’ya giden Fatma ve Ertuğrul Özdemirkan çifti, kızlarını alarak Bursa’ya döndü.

Elif Özdemirkan, iş aramak için kendi isteğiyle evden çıktığını, kaybolma veya kaçırılma durumu olmadığını söyledi. Sağlık durumunun da iyi olduğunu ifade eden Özdemirkan, "Hakkımda yanlış haberler yazıldı. Ben kendi isteğimle iş bulmak için evden gittim. Sonra Sakarya’da polise de kendim başvurdum. Onlar aileme haber verdi ve geri döndüm" dedi.