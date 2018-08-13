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13 Ağustos 2018 11:22

Bursa’da takla atan kamyonette 2 kişi yaralandı

Bursa’da takla atan kamyonette iki kişi yaralandı.

Bursa’da takla atan kamyonette 2 kişi yaralandı

13 Ağustos 2018 11:22


Olay, İzmir yolu Görükle Kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre iki otomobil sürücüsü başka bir aracın makas atması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı. Araçlardan biri ağaca çarparak dururken, diğer araç sürücüsü önce bariyerlere çarptı ve takla atarak durabildi. Takla atan araçta bulunan iki kişi hafif yaralı şekilde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Trafik ekipleri İzmir- Bursa otoyolu Bursa güzergahında bulunan trafiği kontrollü şekilde sağlarken kazanın kesin nedenini belirlemek için inceleme başlattı.




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