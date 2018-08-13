Bursa’da takla atan kamyonette 2 kişi yaralandı

Olay, İzmir yolu Görükle Kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre iki otomobil sürücüsü başka bir aracın makas atması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı. Araçlardan biri ağaca çarparak dururken, diğer araç sürücüsü önce bariyerlere çarptı ve takla atarak durabildi. Takla atan araçta bulunan iki kişi hafif yaralı şekilde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik ekipleri İzmir- Bursa otoyolu Bursa güzergahında bulunan trafiği kontrollü şekilde sağlarken kazanın kesin nedenini belirlemek için inceleme başlattı.