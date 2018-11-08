İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor Başkanı Ali Ay: "Mali anlamda sıkıntılıyız"

Mali anlamda sıkıntıda olduklarını dile getiren Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yıl sonuna kadar 100 milyon TL’ye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Mali anlamda sıkıntıda olduklarını dile getiren Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yıl sonuna kadar 100 milyon TL'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi.


Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye'deki tüm kulüplerin durumunun sıkıntılı olduğunu ifade eden Ay, kulüplerin bıçak sırtında gittiklerini belirtti. Başkan Ay, "Bizim federasyondan kasamıza gelen bir para yok. Tüm para, krediler sebebiyle bankalara gidiyor. Geçmiş futbolcu ve teknik ekip alacakları yaklaşık 3 milyon Euro civarında. Yıl sonuna kadar olan ihtiyacımız ise 100 milyon TL" diye konuştu.


Transfer yasağı ile ilgili tüm kulüplerin sıkıntısı olduğunu ifade eden Ay, "Oyuncuların menajerleri artık UEFA yerine, Uyumsuzluk Çözüm Kurulu'na giderek şikayet ediyor. UEFA'da alacak meselesi 1 senede çözülürken orada ise 2-3 ayda bitiyor. Kulübümüzün Bilal ve İsmail ile iki durumu burada. Bizim burada ihtiyacımız aslında zaman. Personel alacakları sebebiyle çok üzgünüm. Üç ay geriden geliyoruz. İnşallah iyi bir yerden paramız geldiğinde bunu bir kerede çalışanlarımıza ödemek istiyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.