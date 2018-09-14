Bursaspor genç kaptanı ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor

Bursaspor'da genç kaptan Ertuğrul Ersoy'un sözleşmesi 2022'ye kadar uzatılıyor.

Yeşil-beyazlı takımın, genç kaptanı Ertuğrul Ersoy'un 2020'de bitecek olan sözleşmesini 2022'ye kadar uzatma konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi. Bursaspor'un başarılı stoperi Ertuğrul Ersoy'un menajeri Batur Altıparmak'la Özlüce'de bir araya gelen Bursaspor yönetiminin, oyuncuyla 2 milyon 750 bin lira ve 500 bin TL ekstra para karşılığında anlaştığı belirtildi. Oyuncunun her sezon alacağı ücret de kademeli olarak Türk Lirası üzerinden artarken, daha önceki mukavelesinde 2 buçuk milyon Euro'ya serbest kalır maddesinde de değişiklik yapıldı.