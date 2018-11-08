Bursaspor yönetimi iddialara cevap verdi

Ali Ay, kimseden korkmadıklarını, vicdanen rahat olduklarını söyledi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri, ortaya atılan iddialara cevap verdi. İnsanlar üzerinden algı yapıldığını belirten Başkan Ali Ay, “Yalçın kardeşimiz baygınlık geçirdi. Ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık üzerinden bile üzerimize gelinmesi üzüyor. Ben bu haberlere aldırış etmiyorum. Ama arkadaşlarım bana bunu iletiyor. Bu konu üzerinde arkadaşlara değer vermemelerini söyledim. Toplasanız 50-60 tane ne olduğu belirsiz insanlar. Allah yardımcıları olsun. Adamla benim kavga ettiğimi ve ondan dolayı bayıldığını söyleyecek kadar aciz insanlar. Ocak ayında bizim göreve geldiğimiz 3'üncü sene olacak. Beni çok iyi tanıyan insanlarsınız. İnançlı ve haramdan korkan biri olduğumu biliyorsunuz. Bu tapu konularında bu şekilde yazılması bizleri çok üzdü. Ortaya atılan iddialara inanan taraftarlar var. İster istemez kafalarda soru işareti oluşuyor. Onlardan bahsetmemiz bile başarılı olduklarını gösteriyor. Kimseden korkmuyoruz. Vicdanen rahatız. Bütün hesaplarımızı gelip inceleyebilirsiniz” dedi.

Çirkin ve asılsız bir karalama kampanyasının başlatıldığını belirten Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Cem Öztürk, “Bu akıl dışı itham ve iddialar karşısında yapılacak tek şey, takdir edersiniz ki hukuk karşısında cevap vermektir. Gerekli başvurular yapılmıştır. Tabi bu durum sadece başkanı değil, hepimizi ilgilendirmektedir. Hiçbir belge ve bilgi sahibi olmadan kamuoyunu yanıltmaya çalışan bu kişilerin ne gazetecilikle ne de Bursasporlu olmakla ilgisi vardır. Çamur at izi kalsın bir insanlık suçudur. Biz eleştiriye, farklı fikir ve görüşlere açık olan bir yönetimiz. Bu çatı altında bulunan herkes Bursaspor'a değer katmak için uğraşıyor. Bazıları hedef seçip saldırıyor. Karalayıp, suçlayıp bu göreve gelirseniz sizi de aynı yöntemle gönderirler” şeklinde konuştu.

İddiaların hedefinde olan Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Parlakay, “Kimseden korkumuz yok. Tapu meseleleri kendini bilmezin ortaya attığı bir iddiadır. Ailemizin finans işlerini ben yürüttüğüm için bütün mülkler benim üzerimedir. 18 yıldır başkanımla birlikteyim. Ondan hak yememeyi, kötülük yapmamayı ve haram yememeyi öğrendim. Bursaspor'da asil yöneticilik sürecinde edindiğim tapu 3'tür. Öyle denilen gibi 30-40 değil. Yenişehir'de aldığım bu arazilerin de bedeli. Bunların da rayiç bedelleri 5-10 bin lira civarındadır. Yalan yanlış olan iddialar için gerekli suç duyurularında da bulundum. Hepimiz ailemiz için yaşıyoruz. Bazı utanmazlar benim eşimi arayacak kadar ileri götürdüler. Biz Bursaspor'a bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kimseye cevap vermeyeceğim demedim. Benimle uğraşsınlar ama eşimi ve çocuklarımı rahatsız etmesinler” şeklinde konuştu.