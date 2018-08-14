Bursaspor’da Stancu yeniden takıma döndü

Yeşil-beyazlılarda, uzun süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Bogdan Stancu, akşam saatlerinde yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda, hazırlıklar sürüyor. Akşam saatlerinde İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İstasyon çalışmaları ile başlayan antrenman topla birlikte yapılan çalışmalarla devam etti.

Stancu takıma döndü

Yeşil-beyazlılarda bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan ve ilk hafta oynanan Fenerbahçe müsabakasında da forma giyemeyen Bogdan Stancu, sakatlığının iyileşmesinin ardından akşam saatlerinde yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Bursaspor, yarın akşam saatlerinde basına kapalı olarak yapılacak antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.