Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 20:09

Bursaspor’da Stancu yeniden takıma döndü

Bursaspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor.

Bursaspor’da Stancu yeniden takıma döndü

14 Ağustos 2018 20:09

Yeşil-beyazlılarda, uzun süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Bogdan Stancu, akşam saatlerinde yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.


Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda, hazırlıklar sürüyor. Akşam saatlerinde İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İstasyon çalışmaları ile başlayan antrenman topla birlikte yapılan çalışmalarla devam etti.



Stancu takıma döndü


Yeşil-beyazlılarda bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan ve ilk hafta oynanan Fenerbahçe müsabakasında da forma giyemeyen Bogdan Stancu, sakatlığının iyileşmesinin ardından akşam saatlerinde yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.


Bursaspor, yarın akşam saatlerinde basına kapalı olarak yapılacak antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç