Bursaspor’un Başkanı Ali Ay oldu

Mevcut başkan Ali Ay güven tazeleyerek 26. dönemde de görevini sürdürecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda gerçekleştirilen kongrenin ikinci gününde yönetim ve denetleme kurulu seçimleri yapıldı. İlk kez kongre üyeleri yönetim kurulu ve denetim kurulu adaylarına ayrı ayrı oylarını kullandı. Bursaspor’da ilk kez bu kadar yoğun katılımla gerçekleştirilen kongrede Ali Ay, Hüseyin Akdemir, Ahmet Bozdemir, Lemi Keskin yarıştı. 3 bin 46 oy kullanılırken, Ali Ay bu oyların bin 60’ını alarak tekrar başkan seçildi.

15 sandıkta 3 bin 46 oy kullanılırken, geçerli sayılan 3 bin 20 oyun bin 60’ını alan Ali Ay yeniden başkanlığa seçildi. Diğer başkan adayları Hüseyin Akdemir 917, Lemi Keskin 595, Ahmet Bozdemir ise 448 oyda kaldı.

Bağımsız denetleme kurulu kazandı

Bursaspor’da rekor oy kullanımının yanı sıra bir ilk daha yaşandı. Bağımsız Denetleme Kurulu başkanlığına aday olan Yalçın Cambaz kongre üyeleri tarafından göreve getirildi. Denetleme kurulu seçiminde kullanılan 3 bin 46 oyun bağımsız aday Yalçın Cambaz ve ekibi, bin 543’ünün aldı. Denetleme kurulu seçimini başkanı kazandı. Denetleme kurulu seçiminde Ali Ay’ın listesi 733, Lemi Keskin’in listesi 391, Ahmet Bozdemir’in listesi ise 313 oy aldı. Cambaz’ın listesinde asil isimler Tayfur Serdar Güllülü ve Ahmet Coşkun’dan, yedek isimler ise Uğur Özer, Recep Güller ve Seyhan Akarsu’dan oluştu.

Bursaspor Başkanı Ali Ay büyük bir sevinç yaşayarak, başkan adayları da dahil olmak üzere herkese teşekkür etti. Bursaspor Başkanı Ali Ay, “Artık bundan sonra sen, ben, o yok, tek Bursaspor var. Bursaspor için, ben öncelikle başkan adaylarıma teşekkür ediyorum. Bu saatte bizlerle beraber kaldılar. Bizim için en önemli şey birlik ve beraberlik. Biz bu birlik ve beraberliği yakalarsak hakikaten önümüzde hiçbir takım duramaz. Bunun için de ben diğer başkan adaylarımla en geç salı günü oturup beraberce oturup onların projelerini de alacağız, hep beraber değerlendireceğiz. Ben bu dönem başkan adayı oldum ama Bursaspor benim değil, Bursaspor hepimizin. Hepimiz Bursaspor için bir olacağız tek olacağız Bursaspor’u en iyi noktalara taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız. Güvene ve istikrara oy verdiniz, inşallah yüzünüzü kara çıkartmayız. Kazanan yeşil beyaz olsun” diye konuştu.

Bursaspor’un yeni yönetimi şöyle:

Asil: Ali Ay, Onur Özselek, Ebubekir Keskin, Adem Sakarya, Cem Öztürk, Sezer Sezgin, Görkem Akbaş, Erkan Aydemir, Ömer Faruk Şahin, Enver Kumova, Nihat Arı, Yusuf Berat Rızvanoğlu, Osman Dinsever.

Yedekler: Mehmet Ziya Özkan, Tevfik Yılmaz, Zeki Öztürk, Mustafa Ermiş, Ömer Hasan Parlakay, Hayrettin Gülgüler.