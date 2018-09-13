Cargill işçileri yürüyüş yaptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Cargill Fabrikası'nda 150 gün önce işten çıkarılan 14 işçi eylemlerini sürdürüyor. Tek Gıda İş Sendikası'na bağlı fabrikada faaliyet sürdürdükleri gerekçesi ile işten çıkarıldıkları ileri sürülen 14 işçi eylemlerinin 150.gününde Orhangazi'deki Cargill Fabrikasından, fabrikanın İstanbul'daki merkezine doğru yürüyüşe geçtiler.

Cargill Fabrikasında 150 gün önce üretimdeki kota gerekçesi gösterilerek fabrikada işten çıkarılan 14 Cargill İşçisi Cargill Fabrikasından, fabrikanın İstanbul'daki merkezine kadar yürüyüşe geçti. Fabrikada sendikal faaliyette bulundukları için işten çıkarıldıkları ileri sürülen işçiler, bağlı oldukları Tek Gıda İş Sendikası yöneticileri ile birlikte sabah saatlerinde fabrika önünde toplandı. Buradan yürüyüşe geçen 14 işçi Cargill ile Orhangazi arasındaki yaklaşık 12 kilometrelik mesafeyi yürüyerek Orhangazi Merkeze geldiler.

Tek Gıda İş Sendikasına bağlı 14 işçi sabah saatlerinde başlattıkları yürüyüş sonrasında saat 14.00'de Orhangazi'de Cumhuriyet Alanına ulaştı. Burada farklı sendikaların yanı sıra CHP ilçe yöneticileri ve Vatan Partisi yöneticileri tarafından karşılanan işçiler Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması yapan işçiler geceyi Orhangazi'de Cumhuriyet Alanı'nda geçirdikten sonra sabah 09.00'da İstanbul'a doğru yeniden yürüyüşe geçecekler.

"Sendikal çalışmalar nedeniyle işten çıkarıldılar"

Cargill işçileri adına Tek Gıda İş Sendikası yöneticileri alanda bir basın açıklaması düzenledi. Türkiye'deki yabancı sermayeli fabrikalar gibi Cargill'in de bir sendika düşmanı hastalığına yakalandığının belirtildiği açıklamada, 2012 yılında başka bir gıda sendikasında örgütlenemeyen Cargill işçisi anayasal hakkını kullanarak örgütlendi ancak hiçbir anayasal hakkı tanımayan Cargill işvereni o dönemde 5 sendika üyesini işten attı. Tek gıda iş sendikası olarak biz iyi niyetimizi ortaya koyduk. Fabrikadaki örgütlenme çalışmalarımızı yasal ve hukuka uygun şekilde sürdürdük. Ancak Cargill bizim iyi niyetimize karşılık 14 arkadaşımızı kota fazlalığı ve daralmayı gerekçe göstererek işten çıkardı. İşçilerimiz işten çıkarıldıktan sonra işe iade için mücadele başlattı. Bugün mücadelenin 150.günündeyiz. Fabrikadan başlayıp İstanbul'daki merkeze kadar işçilerimiz yürüyüş yapacak dedi. Cargill'in suç işlediğini belirten Tek Gıda İş Sendikası yöneticileri, fabrikanın çalışanlara sendikal faaliyetleri nedeniyle mobbing uyguladı, işten çıkardı. Bizim mücadelemiz bundan sonra aralıksız devam edecek. Mücadelemize bir çok sendikadan ve örgütten de destek geliyor" diye konuştu.