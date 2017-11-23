Çekirge Meydanı projesini akademisyenler tartıştı

Mimarlar Odası’nın ev sahipliğinde BAOB yerleşkesinde düzenlenen toplantıya çok sayıda mimar, inşaat mühendisi, şehir plancısı, kentsel tasarımcı ve peyzaj mimarı katılarak, kazanan proje hakkında görüşlerini dile getirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler her fikri önemsiyor, onlara değer veriyoruz. Şehrin bütün kesimleri ile bir araya gelip onların görüşlerini dinliyoruz. Kentin yönetiminde ortak aklı kullanmaya büyük özen gösteriyoruz. Çekirge Meydanı projesinin halktan gelen talep doğrultusunda geliştiğini belirten Başkan Mustafa Dündar, yarışmaya 47 projenin katıldığını, bunlardan 7’sinin değerlendirmeye kaldığını söyledi. Kazanan proje dışında dereceye giren projeleri ilk olarak bir kolokyumla kamuoyuna tanıttıklarını ifade eden Başkan Dündar, ardından da kazanan proje ile Çekirge Murad Hüdavendigar Camii Meydanı’nda vatandaşlarla buluşup, onların proje hakkında görüşlerini aldıklarını söyledi. Başkan Dündar, “Bu gün de akademisyenlerle, konunun uzmanı meslek örgütü üyeleri ile buluştuk. Çekirge Meydanı ile ilgili olumlu olumsuz eleştirileri duymak, bunları değerlendirmek istiyoruz. Sizlerin teknik anlamda bizlere çok şey katacağınıza inanıyorum. Bursa’mıza kazandıracağımız güzel eserleri de inşallah hep birlikte başaracağız” dedi.

Panelin açılışında konuşan İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Fikri Düşünceli, “Bir kent, kendi sosyal aktörlerinin farkında olmalıdır. Kentte demokrasinin gelişmesi, tek yönlü çabalarla da mümkün değildir. Her iki tarafta kentin paydaşı olduğunu benimsemeli, buna uygun davranış modeli geliştirmelidir. Akademik Meslek Odaları Birliği olarak şehri yönetenlere önerimiz, içerisinde meslek odalarının olduğu, üniversitenin olduğu bir akademik ve mesleki kurul oluşturulması. Uygulanacak önemli projelerin komisyon ve meclis kararları oluşturulmadan önce bu kurulda tartışılması. Bu günkü etkinliğimizin, bizim bu önerimizi destekler mahiyette bir başlangıç olduğunu düşünüyor, Osmangazi Belediyemizin bu girişimini önemsiyoruz” dedi.

Panele ev sahipliği yapan Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Can Şimşek ise, “Bizler, merkez ilçelerle ilk defa böyle bir etkinlik yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çekirge Meydanı proje yarışması Bursa için çok önemli. Ayrıca, bunun da bir yarışma ile belirlenmiş olması son derece memnuniyet verici. Toplantımızın amacı, birinci seçilen projenin kent içerisinde hem kentli, hem de yönetici olarak söz hakkı bulunanların projeye ilişkin eleştirilerini, önerilerini ortaya koyup, Bursa’nın köklü tarihine yakışır bir hal almasını sağlamak. Osmangazi Belediyesi’ni böylesine önemli bir projeyi yarışma yoluyla seçmiş olmasından ve toplumun her kesiminin görüş ve önerilerini almasından dolayı tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, iki oturum olarak gerçekleştirilen panelin konuşmacıları Mimar Han Türker, Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Sevilay Çetinkaya, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak ile kazanan projenin sahibi Kentsel Tasarımcı, Yüksek Mimar Hayrettin Günç, U.Ü. Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Yarışma Jüri Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, Şehir Plancısı, Mimar Osman Ayradilli, Peyzaj Mimarları Odası Bursa İl Temsilcisi Necla Yörüklü, meydan projesiyle ilgili görüşlerini paylaştı.