Çocukların bayramlıkları Osmangazi’den

Vatandaşların hayatına dokunan ve sosyal belediyecilik çalışmalarında örnek projelere imza atan Osmangazi Belediyesi, kurban bayramı öncesinde çocukları da unutmadı. Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bayramlık dağıtımında

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, çocuklara hediyelerini teslim ederken, çocukların ve ailelerin kurban bayramını tebrik etti.

Bayramlık kıyafetlerin yanı sıra çeşitli hediyeleri teslim alan aileler, kendilerini unutmayan Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.

Bu arada hediye dağıtımının yanı sıra Osmangazi Belediyesi bünyesinde çalışan ‘Belediyem Benimle’ ekibi de ilçenin çeşitli bölgelerindeki vatandaşların evlerine giderek çocuklarının bayramlıklarını teslim etti.