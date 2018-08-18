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18 Ağustos 2018 13:34

Çocukların bayramlıkları Osmangazi’den

Osmangazi Belediyesi, çocuklara bayramlık kıyafetler ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Çocukların bayramlıkları Osmangazi’den

18 Ağustos 2018 13:34


Vatandaşların hayatına dokunan ve sosyal belediyecilik çalışmalarında örnek projelere imza atan Osmangazi Belediyesi, kurban bayramı öncesinde çocukları da unutmadı. Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bayramlık dağıtımında


Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, çocuklara hediyelerini teslim ederken, çocukların ve ailelerin kurban bayramını tebrik etti.


Bayramlık kıyafetlerin yanı sıra çeşitli hediyeleri teslim alan aileler, kendilerini unutmayan Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.


Bu arada hediye dağıtımının yanı sıra Osmangazi Belediyesi bünyesinde çalışan ‘Belediyem Benimle’ ekibi de ilçenin çeşitli bölgelerindeki vatandaşların evlerine giderek çocuklarının bayramlıklarını teslim etti.




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