Evleri soyan hırsızların grup lideri yakalandı

İznik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 8 Haziran’da Eşrefzade Mahallesi’ndeki iki ayrı evden 40 bin lira değerinde altın ve bir miktar para çalan hırsız ya da hırsızların peşine düştü. Polis, iki gün boyunca kamera kayıtlarının takibini yaparak, zanlıların kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Ekipler, bugün olayda kullanılan 16 BFK plakalı aracı, İznik sahili Yenişehir kampı mevkiinde tespit etti. Kovalamaca sonrasında ise B.Ö. (27), gözaltına alınarak emniyete getirildi. Çetenin, İstanbul, İzmit, Bursa, Yalova ve Bilecik bölgesinde de hırsızlık olaylarına karıştığı öğrenildi. Emniyette gözaltında tutulan B.Ö’nün, hırsızlık, yağma ve çıkar amaçlı örgüt kurmak suçlarından dosyası bulunuyor.