Gazzizâde Kültür Merkezi gün sayıyor

Alipaşa Mahallesi'ndeki 19. yüzyıla ait sivil mimarî örneği bina, “Gazzizâde Kültür Merkezi” adıyla hizmet verecek.

Modern şehirleşmenin örneklerini başarılı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ortaya koyan Osmangazi Belediyesi sahip olduğu tarihî mirası da ayağa kaldırmaya devam ediyor. Osmangazi'nin her köşesinde yer alan tarihî yapılara, mimarî özelliği korunarak sahip çıkılıyor. Alipaşa Mahallesi'nde 19. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen sivil yapı yürütülen rekonstrüksiyon çalışması ile yeniden inşa ediliyor. Toplam 210 metrekare alan üzerine bodrum+2 kat olarak inşa edilen tarihî yapıda ahşap karkas ve kaba sıva işi ile çatı tamamlandı.

Tarihî yapıda bugüne kadar muhafaza edilen niş ve kalem işi alımları eski yerlerine monte edilerek, eksik ve bütünlüğünü kaybetmiş unsurları tamamlama çalışmalarına başlandı. Kapı, pencere ve ahşap döşeme işlemlerinin yapılacağı bina, ince işçiliklerin ve binanın orijinalinde yer alan kalem işlerinin tamamlanmasının ardından yıl sonuna kadar hizmete açılacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İlçemizin farklı noktalarında, yok olmaya yüz tutan tarihî yapıları yeniden ayağa kaldırarak vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz. Alipaşa Mahallemizde yer alan bu yapı da ahşap karkas olarak inşa edilen bir eser. Binanın sökülen orijinal bölümleri inşaatın tamamlanmasıyla birlikte ince işçilik çalışmaları ile binaya yeniden monte ediliyor. Eksik ve bütünlüğünü kaybetmiş olan detayların tamamlaması için de arkadaşlarımız titizlikle çalışıyor. Tamamlandığında kültür merkezi olarak faaliyet gösterecek binaya, Bursa'nın önde gelen mutasavvıflarından Gazzizâde Abdüllatif Efendi'nin adını yaşatmak için ‘Gazzizâde Kültür Merkezi' ismi verilecek. Bu çalışma ile 19. yüzyılın mimarî yapısını günümüze taşıyarak şehrin tarihi kimliğini ortaya çıkarıyoruz” dedi.