İnegöl, 54 yılda 34 şehit verdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin verilerine göre, 1974 yılında başlayan Kıbrıs Barış Harekatı ile 2018 yılı başındaki Afrin operasyonlarında 2, 17 ildeki teröristlerle girilen çatışmalarda 32 olmak üzere toplam 34 şehit haberi İnegöllülerin yüreğine düştü. İnegöl; Hakkari’de 3, Şırnak’ta 7, Bingöl’de 4, Tunceli’de 3, Kayseri’de 2, Siirt’te 2, Erzincan, Tokat, Bolu, Ağrı, Batman, İstanbul, Kütahya, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Malatya ile Suriye ve Kıbrıs’ta birer olmak üzere 1964 yılından bu yana toplam 34 şehit verdi.

Jandarma Er Ahmet Özdil 13 Eylül 1992 yılında Hakkari’de, Jandarma Er Erhan Yılmaz 30 Ekim 1992 yılında Şırnak, Jandarma Er Muharrem Karakafa 9 Ekim 1993 yılında Erzincan, Jandarma Er Şenol Çakır 22 Nisan 1995 yılında Tokat, Jandarma Er Turan Ay 11 Haziran 1995’te Tunceli, Jandarma Er İsmail Kurt 21 Mayıs 1997’de Şırnak, Jandarma Er Serdar Ünlüsoy 24 Aralık 1999 yılında Şırnak, Komando Er Cemalettin Kolay 8 Nisan 1988 tarihinde Şırnak, Komando Er Ali Rıza Atalay 27 Haziran 1990 tarihinde Kayseri, Komando Er Yılmaz Güneş 20 Mart 1995 tarihinde Bolu, Piyade Er Ahmet Yaşar 2 Ağustos 1995 tarihinde Ağrı, Komando Er Atilla Aydın 25 Temmuz 1997 tarihinde Siirt, Jandarma Er Mehmet Akman 2 Ağustos 1992 yılında Bingöl, Jandarma Er Hilmi Bozdi 11 Ekim 1993 yılında Bingöl, Jandarma Er Turan Culfa 9 Ağustos 1988 yılında Batman, Jandarma Onbaşı Vahit Günay 29 Ekim 1990 yılında Şırnak, Komando Er Melih Tuncer 12 Ekim 2005 yılında Tunceli, Jandarma Komando Er Abdülkerim Erdoğan 28 Ağustos 2011 yılında Hakkari, Hava Savunma Onbaşı Onur Karasu 23 Eylül 2006 yılında İstanbul, Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Karakoç 5 Nisan 1964 yılında Kütahya, Uzman Çavuş Yavuz Mete 8 Eylül 2016 yılında Hakkari, Komando Onbaşı Aykut Delimehmetoğlu 14 Temmuz 2011 tarihinde Diyarbakır, Piyade Er Erol Beyhan 24 Temmuz 1997 tarihinde Tunceli, Jandarma Er İdris Güzen 28 Haziran 1989 tarihinde Mardin, Jandarma Er Arif Karşı 4 Kasım 1985 tarihinde Bingöl, Piyade Er Süleyman Acar 15 Haziran 1976 tarihinde Kayseri, Piyade Er Erol Memiş 24 Nisan 1984 tarihinde Şanlıurfa, Jandarma Üsteğmen Kamil Baltacı 14 Nisan 2005 tarihinde Şırnak, Piyade Er Hasan Güreşen 24 Aralık 1999 tarihinde Şırnak, Uzman Çavuş Hüseyin Gençer 10 Ağustos 2017 tarihinde Bingöl, Uzman Çavuş Yurdagül Okumuş 19 Ekim 2002 yılında Malatya, Tank Uzman Çavuş Halil İbrahim Aygül 3 Şubat 2018 tarihinde Suriye Afrin, Piyade Er Tahsin Bozkurt 23 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs, sivil vatandaş Nevzat Saldıran 3 Eylül 1991 tarihinde Siirt’te şehit oldu.