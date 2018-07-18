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18 Temmuz 2018 13:32

İnegöl’e kardeş ziyareti

Uluslararası Kültür Sanat Festivali münasebetiyle Bursa’ya gelen Donji Vakuf heyeti, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret etti.

İnegöl’e kardeş ziyareti

18 Temmuz 2018 13:32


Cumartesi günü başlayan 31. Uluslararası Kültür Sanat Festivali münasebetiyle farklı ülkelerden heyetlerin İnegöl’e ziyaretleri sürüyor. Festival kapsamında İnegöl’e gelen Bosna Hersek’in Donji Vakuf şehri Belediye Başkanı Huso Susiç ve meclis üyeleri Ratkusic Jasminko ile Ruyanac Haris, Belediye Başkanı Alper Taban’ı makamında ziyaret etti.


Taban, “Misafirlerimize ev sahipliği yapıyoruz. Donji Vakuf şehri ile İnegöl Belediyesi’nin önceki dönemlerden gelen kardeşlik münasebetleri var. Geçmişte olduğu gibi bu ilişkileri daha da artırmayı arzu ediyoruz. İlçemizde Boşnak kökenli vatandaşlarımız var. Oralarda da akrabalık ve dostluk ilişkilerinin devam ettiğini biliyoruz. Bu ilişkilerin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Donji Vakuf’a ben de daha önce gitme imkânı buldum. Çok beğendim. Başkanımız ve dostlarımız ne zaman gitsek bizleri en güzel şekilde ağırladı. Yakın zamanda Başkan Yardımcımız Adil Bey ve beraberindeki heyetimiz Ayvaz Dede şenlikleri için gittiler. Düzenlemiş olduğumuz kültür sanat festivaline katılarak bizlere destek oldukları ve kültürlerinin yaşatılmasında destek verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.




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