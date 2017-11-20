Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 09:22

Japon turiste hamsi yedirebilmek için kilometrelerce yol kat etti

Bursa’nın İznik ilçesinde turizm işletmecisi olan Ali Karaman, yolda tanıştığı Japon turiste hamsi yedirebilmek için kilometrelerce yol kat etti.

Japon turiste hamsi yedirebilmek için kilometrelerce yol kat etti

20 Kasım 2017 09:22


Kızını ziyarete gittiği Düzce’nin Akçakoca Çiçekpınar köyünde bisikleti ile dünya turuna çıkan Japon Shogan Kameda ile tanışan Karaman, onunla kısa sürede dost oldu. Aynı gün Kameda bisikleti ile Bursa’ya, Karaman da aracıyla İznik’e dönüşe geçti. Yolda bir restoranda yemek yemek için duran Karaman, bisikletiyle yollarda olan Japon turistin karnının aç olabileceğini düşünerek ona da tavada pişmiş hamsi paket yaptırdı ve yollarda aracıyla Japon turisti aramaya başladı. Kilometrelerce yol kat ettikten sonra Japon turisti yolda bisikletiyle yol alırken bulan Karaman, ona hamsi tava ikram etti. Başından geçen olayı anlatan Ali Karaman, "Kızıma ziyaret sırasında Düzce yakınlarında bisikleti ile Japonya’dan Türkiye geldiğini öğrendiğim Shogan Kameda ile tanıştım. Biz birbirimizi anlamasak da kısa sürede dost olduk. Ardından o yoluna ben yoluma gittim. Daha sonra bir restoranın önünde durdum aklıma bizim Karadeniz’in meşhur hamsi tavası geldi. Pişirttim. Paketlettim. Kızım bunu ne yapacaksın diye sordu. Japon arkadaşıma ikram edeceğim dedim. Bursa’ya gidiyor. Onu arabamla yolda yakalarım dedim. Nitekim de öyle oldu. Yolda selektör yaptım. Baktı, gülümsedi. Ona pişirttiğim hamsiyi ikram ettim. Çok sevindi" dedi.


Japon turist Shogan Kameda, bir gezgin. 8 yıldır dünyayı geziyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
7
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    12°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç