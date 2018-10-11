İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, motosikletle evine giderken kamyonetin çarpması neticesinde yaralanan yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosikletle evine giderken kamyonetin çarpması neticesinde yaralanan yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.


İnegöl'den ikamet ettiği TOKİ konutlarındaki evine gitmekte olan 58 yaşındaki Erol Şenbuz idaresindeki motosiklet, Halil Eyüpoğlu yönetimindeki 16 MN 016 plakalı kamyonetle çarpıştı. Motosikletten düşen Erol Şenbuz yaralanırken, sağlık ekibinin kaza mahallinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İki oğlundan birisini geçen yıl trafik kazasında kaybeden yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.