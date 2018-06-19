Karacabey Belediyesi kreşine çalışan annelerden tam not

Son derece coşkulu ve geniş bir iştirakle gerçekleştirilen faaliyette öğrenci velileri, sunulan çağdaş hizmet kalitesi için Karacabey Belediyesi’ne minnettar olduklarını ifade ederken, 80 kişi kapasiteli kreşin yaz aylarındada açık olacağı ve yeni başvuruların kabul edilmeye başlandığı bilgisi verildi.

Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve adeta ‘mezuniyet gecesi’ havasına bürünen programda minik öğrenciler ve ebeveynlerinin sevincine ortak olan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, göreve geldikleri 4 yıl öncesinden bu yana ilçede her anlamda bir çağ değişimi yaşandığı vurgusunda bulundu. Karacabey Belediyesi’nin geliştirdiği çeşitli sosyal proje ve faaliyetlerle ilçenin sosyal yapısında gözle görülür bir artış yaşandığının altını çizen Ali Özkan, pek çok gelişmiş şehirde bile olmayan kreş hizmetini sunmalarının, tüm kesimlerin haklı takdirini kazandığını dile getirdi.

Karacabey Esentepe Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarına ait olan ve hiç kullanılmayan atıl bir bina ve bahçesini, ilçeye modern bir kreş olarak kazandırdıklarını belirten Özkan, kreşin 36-72 ay yaş aralığındaki 80 çocuğa hizmet verdiğini aktardı. Kreş ve Çocuk Bakımevinin yaz aylarında da açık kalacağını ifade eden Özkan, yeni başvuruların kabul edilmeye başlandığını ve başvuruların, belediyenin 6. katındaki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yapılacağını da sözlerine ekledi. Belediye kreşinde, çalışan tüm anne ve babaların çocuklarına hizmet vermekten gurur duyduklarınıdile getiren Özkan, “Tesislerde sportif, kültürel, zihinsel kişisel gelişim adına etkinlikler yapılıyor, çocuk oyun alanları ile parklar yer alıyor. Bilhassa çocukların yaparak, dokunarak, hissederek öğrenmesinin hedeflendiği tesislerde, ‘Kendin ek, kendin yetiştir, kendin ye’ sloganı ile çocuklar toprak ve doğa ile buluşuyor” dedi.