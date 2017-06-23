Karacabey’de altyapı yenileme çalışmalarının yanı sıra, kente estetik görünüm kazandırmak adına üstyapıda sürdürülen çalışmalar da son hızıyla devam ediyor. İlçe girişinde yer alan 7 bin m2’lik Şehit Pilot Yüzbaşı Acarca Parkı, Karacabey Belediyesi tarafından yeniden düzenleniyor. Modern haliyle düzenlenen park, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yürüyüş yolları, banklar, sosyal alanlar ve modern çocuk oyun grupları ile göz kamaştırırken, yoldan geçenlerin de büyük beğenisini topluyor.

Yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler veren Başkan Özkan, “Doğal taşlarla birlikte zeminde kauçuk kullanılarak, cami yanındaki bu parka bütünlük katılmasını hedefliyoruz. Parkın bitki çalışmasını da aynı özenle gerçekleştireceğiz. Gerek gece ışıklandırması, gerekse de gündüz sosyal kullanım alanları ile hem estetik, hem de kullanış açısından bölgeye nefes aldıracak bir çalışma oldu. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin hummalı çalışmaları kısa zamanda sona erecek. Emeği geçenleri kutluyorum’’ dedi.