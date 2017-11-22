Kaza yaptı, yaralı halde oğlunu düşündü

Kazanın ardından ambulansta tedavi gören bir kişi, kendi durumundan çok oğlunu düşünerek, sağlık görevlilerine "O iğneden korkar" dedi.

Kaza, Osmangazi’ye bağlı Çekirge Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan Cecenoğlu, idaresindeki 41 LC 064 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atıp, kaldırıma çıktıktan sonra ağacı devirerek durabildi. Yan yatan araçta mahsur kalan Doğukan Cecenoğlu, Hamide Cecenoğlu ve Anıl Yumak, kazayı gören vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ambulans içinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansta kendisine müdahale edilen Hamide Cecenoğlu, yaralı halde oğlunu düşünüp sağlık ekiplerini uyararak, "O iğneden bayılır" dedi.

Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan 3 yaralı Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın gerçekleştiği esnada yaya kaldırımında vatandaşların olmaması büyük bir faciayı önledi. Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı.