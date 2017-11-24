Kazım Karabekir’e sosyal tesis

Kazım Karabekir Mahallesi’nde 2 bin 601 metrekare alanda oluşturulan tesisin 1270 metrekaresi yeşil alan. Bünyesinde 117 metrekarelik tesis, çocuk oyun, spor ve dinlenme parkı bulunan Kazım Karabekir Sosyal Tesisi açıldı. Vatandaşların dinlenerek vakit geçirebilecekleri ve çocukların doyasıya eğlenebileceği sosyal tesisin açılışında

konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Kazım Karabekir Mahallesi’ne kazandırdıkları sosyal tesisin bölgeye artı değer katacağını söyleyerek, “Şehirlerin potansiyeli ekonomik verilerle ölçülür. Yıldırım’ın marka değerini artırarak üretim gücünü ortaya çıkaracak en önemli verilerden biri de Yıldırım’daki ekonomik yaşamın, ticaretin ve ağırlıklı olarak hizmet sektörünün ön plana çıkarılmasıdır. Mahalli idare olarak şehre bakış açımızda, fiziki ve kültürel alanların yanında sosyal alanlarda da insanların dinlenebilecekleri ve vakit geçirebilecekleri mekânlar oluşturmak bulunuyor” dedi.

Sosyal tesisin 7’den 70’e bütün kesimlere hitap edeceğini de vurgulayan Başkan Edebali, “Sosyal tesisimizin yanında çocuklarımızın oyun oynayabileceği bir park alanı ve spor sahası, vatandaşlarımız için dinlenme alanları ve kauçuk zeminli yürüyüş parkuru da bulunuyor. İnsanlarımızın hem dinlenme hem de yeme içme alanlarıyla kendilerine yeni bir buluşma noktası edineceği tesise sahip olacak. Yalnızca bölge sakinlerine değil tüm Yıldırım’a hitap eden bir sosyal tesis meydana gelecek” diye konuştu.

Edebali, “Batıyı veya bize yabancı bir mimari tasarımı taklit etmiyoruz. Medeniyetimizden ilham alarak tamamen tarihî ve kültürel dokularımıza uygun bir tasarım anlayışıyla şahsiyetli, özellikli projeler üretiyoruz. Geçmişimizden aldığımız güç ve referansla başladığımız Türkiye’nin en geniş dönüşüm hamlesi ile geleceğin modern ve güvenli şehrini inşa ediyoruz. Yıldırım’ın yıllardır, plansız ve çarpık yapılaşmayla anılmasına son vermek için var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde görüşlerini belirtti.