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Kontrolden çıkan araç bariyere çarptı

Bursa’da ana yolda kontrolden çıkan araç bariyere çarptı.

Bursa'da ana yolda kontrolden çıkan araç bariyere çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Kaza, Haşimişcan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 KS 382 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce yol ortasında bulunan bariyerlere çarptı, daha sonra demirlere asılı kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler başka bir kazanın yaşanmaması için trafiği kontrollü bir şekilde sağlarken, sürücü ve araçta bulunan kadının yaralanmadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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