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20 Kasım 2017 12:53

Le Guen’in gözdesi Stancu beklentilerin altında kaldı

Bursaspor’da Teknik Direktör Le Guen’den geride kalan 12 karşılaşmanın tümünde forma şansı bulan Rumen golcü Stancu, yalnızca 3 gollük katkı sağlayarak beklentilerin altında kaldı.

Le Guen’in gözdesi Stancu beklentilerin altında kaldı

20 Kasım 2017 12:53


Süper Lig’de 12 haftalık periyotta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden yeşil-beyazlı ekip, topladığı 18 puanla haftayı 7. sırada kapattı. Ligde 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Timsah’ta golcü oyuncuların suskunluğu ise dikkat çekiyor.



Sadece 3 gol kaydetti


Lige iyi bir başlangıç yapan ve forma giydiği ilk 5 maçta 4 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Dzon Delarge, son 6 maçta skora katkı sağlayamadı. Kongolu golcünün yanı sıra ligde tüm maçlarda görev almayı başaran 3 isimden biri olan Rumen golcü Stancu da beklentilerin altında kaldı. Harun Tekin ve Ekong ile birlikte 12 karşılaşmada da şans bulan Stancu, 3 gollük katkı sağladı. 30 yaşındaki golcü, ligde son 4 maçta rakip fileleri havalandıramadı.




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