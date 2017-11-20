Le Guen’in gözdesi Stancu beklentilerin altında kaldı

Süper Lig’de 12 haftalık periyotta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden yeşil-beyazlı ekip, topladığı 18 puanla haftayı 7. sırada kapattı. Ligde 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Timsah’ta golcü oyuncuların suskunluğu ise dikkat çekiyor.

Sadece 3 gol kaydetti

Lige iyi bir başlangıç yapan ve forma giydiği ilk 5 maçta 4 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Dzon Delarge, son 6 maçta skora katkı sağlayamadı. Kongolu golcünün yanı sıra ligde tüm maçlarda görev almayı başaran 3 isimden biri olan Rumen golcü Stancu da beklentilerin altında kaldı. Harun Tekin ve Ekong ile birlikte 12 karşılaşmada da şans bulan Stancu, 3 gollük katkı sağladı. 30 yaşındaki golcü, ligde son 4 maçta rakip fileleri havalandıramadı.