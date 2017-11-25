Memleket meselesi Yıldırım’da masaya yatırıldı

Yıldırım Belediyesi önemli konukları ilçe sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Memleket Meselesi’ programının açılış konuşmasını yapan Başkan İsmail Hakkı Edebali, Türkiye üzerinde son dönem oynanan oyunlara karşı uyanık olunması gerektiğini söyleyerek, “Geçmişle gelecek ekseninde olanları iyi okuyamazsak dünyayı dizayn etmeye çalışan güçlere karşı duramayız. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza edersek oynanan tüm oyunları bertaraf ederiz” dedi.

dünyanın yeni bir yüzyıla girmesiyle küreselleşmeyle birlikte yeni politikaların ortaya çıktığını belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Küreselleşme yeni güçleri doğurdu. Güçlü baskılarla hedeflerindeki birçok ülkeyi köleleştirdiler. Küresel güçler dediğimiz unsurlar hepimizin de bildiği gibi çok uluslu şirketlerdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi dünya 5’ten büyüktür. Bu 5 ülke, kâr ve para için dünyayı dizayn ediyorlar. Libya, Mısır, Irak, Suriye, Asya ve Güney Amerika’daki ülkeleri köleleştirdiler. Etrafımızdaki ateş çemberi bizim de hedef olduğumuzu gösteriyor. Umutsuz olmamız lazım. Bunun tek çözümü birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi bir tutmak” diye konuştu.

Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan Edebali, “Yanı başımızdaki Suriye’de yaşanan hadiselerden herkesin ders alması gerekiyor. Gaziantep’te yaşayan Suriyeli bir gencin sözlerini sizlere hatırlatmak istiyorum. Suriyeli kardeşimiz diyor ki; ‘Biz Suriye’de ön yargılı yaşıyor, birbirimizi anlamıyorduk. Ülkedeki tüm unsurlar, Araplar, Türkmenler, Sünniler, Şiiler, Hristiyanlar ve herkes birbirini anlamıyor günden güne uzaklaşıyordu. Şimdi durum değişti. Geçmişte birbiriyle kavga eden hepimiz Gaziantep çöplüğünde birleştik.’ Suriyeli gencin anlattığı durumlara düşmemek için kenetlenmemiz lazım. Cenab-ı hak bizleri bu duruma düşürmesin birliğimizi daim kılsın” diyerek sözlerini tamamladı.

Programda, ülke iç ve dış siyasetinin yanı sıra Türkiye’nin Ortadoğu politikası konuşuldu. Dünya siyasi hayatında son dönemde yaşananların ve ülkedeki yansımalarının enine boyuna tartışıldığı programda Cumhurbaşkanı Danışmanı İlnur Çevik, Atatürk’ün hedef olarak koyduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için ülke olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etrafında birleşilmesi gerektiğini söyledi. gazeteci Ersoy Dede ise Ortadoğu’da yaşanan kaosa dikkat çekerek, Amerika Birleşik Devletleri ve küresel güçlere karşı siyasetteki dik duruşun devam edilmesine vurgu yaptı.