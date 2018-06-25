Ördekli’de resim sergisi

Sanatseverlerin en çok tercih ettiği merkezlerin başında gelen Ördekli Kültür Merkezi, her gün konferans, panel, çeşitli toplantılar gibi faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Yazar ve ressam Ülkü Kara’nın eserlerinin yer aldığı “Serzeniş Sergisi”, yağlı boya, sulu boya, akrilik, kara kalem ve pastel boya çalışmalarından oluşan toplam 68 eser ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İlk kişisel sergisini açan resim öğretmeni Ülkü Kara, “Kapı Aralığı” isimli şiir kitabını da ziyaretçilere imzaladı.

Sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi alan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ördekli Kültür Merkezi’nin böylesine değerli sergilere ev sahipliği yapmasından dolayı oldukça mutluyum. Toplumun her kesiminin sanatla uğraşması gerekiyor. Bizler Osmangazi Belediyesi olarak sanatla yetişen nesillere ön ayak olabilmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Hüseyin Karabacak Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Ülkü Kara ise, “Katılmış olduğum karma sergilerin yanı sıra ilk kişisel sergimin açılmasının heyecanını yaşıyorum. 3 yıllık bu süreçte hazırladığım tablolar benim için büyük değer taşıyor. Heyecanıma ortak olmak için 29 Haziran tarihine kadar devam edecek sergime herkesi davet ediyor, ziyaretlerinden dolayı” diye konuştu.