Otobüsteki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde, otobüs şoförünün bir yolcuyu zorla indirmek istediği anlar büyük tepki çekmişti. İHA’nın uluştığı otobüs şoförü, asıl suçlunun yolcu olduğunu iddia ederek, "Saat 14:00’de Küçük Sanayi otobüs durağına yanaşıp yolcuları indirdikten sonra hareket halindeyken bir yolcu kapıya vurdu. Ön kapıyı açtım, çocuğuyla bir vatandaş aracıma bindi ve kart okuttu. ’Karta bakabilir miyim, kart size mi ait’ diye sordum. ’Hayır, bana ait değil, engelli çocuğuma ait’ dedi. ’Sizin de kart okutmanız gerekir’ dedim. Çocuğun refakatçisi olduğunu söyledi. Bu kartların çocuğu hastaneye götürüp getirmesi için verildiğini söyledim. İsmimi sordu, söylemedim. Bana el hareketi yaparak arka koltuğa doğru gitti. Birkaç durak sonra bu şahıs ve çocuğu araçtan indi. Ben de yoluma devam ederek Uludağ Üniversitesi’ndeki son durağıma gittim. Duraktan 16:36’da kalkışım vardı. Bursa istikametine giderken Özdilek’in orada durdum ve yolcuları aşağı indirdim. Bu esnada kimse durmam için el kaldırmamasına rağmen, binmek için bir yolcu ön kapıya vurdu. Bu vatandaşın 2,5 saat önce tartıştığım yolcu olduğunu hiç tahmin etmedim. Kapıyı açarak araca aldım. Biner binmez bana el hareketi yaptı. Aracı üstüne kırdığımı iddia etti. Duraktan çıktıktan sonra beni yine tahrik etmeye başladı. Yolcuların can güvenliğini düşünerek onu araçtan indirdim" dedi.

Otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine İHA ulaştı. Görüntülerde engelli oğluyla birlikte otobüse binen yolcu, şoförün kart sorması üzerine tartışmaya başlıyor. Daha sonra arkaya doğru ilerleyen yolcu bir sonraki durakta otobüsten iniyor. Rink yapan otobüsün gelişini bekleyen yolcu bir süre sonra aynı otobüse yeniden biniyor. Yine tartışma yaşanması üzerine şoför yolcuyu itekleyerek otobüsten indiriyor.

Öte yandan görevine son verilen sürücü ile ilgili Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Sadi Eren’in BURULAŞ Genel Müdürü ve Ali Sosyal Politikalar İl Müdürü ile birlikte otobüsten indirilen yolcuyu evinde ziyaret ederek, sürücü adına özür diledikleri öğrenildi.