Polisler çantalarını aldı, ruhları bile duymadı

Alışveriş esnasında çantasının alındığını fark etmeyenler polis tarafından bilgilendirildi.

Bursa İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personeli semt pazarında ilginç bir deneye imza attı. Polisler alışveriş esnasında bazı kadınların pazar arabalarını ve çantalarını yanlarından alırken, dalgın vatandaşların ruhu bile duymadı. Görevli polisleri hırsızlık, yankesicilik olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirirken, broşür de dağıttı. İnegöl polisinin farklı zamanlarda vatandaşların yoğun olduğu alanlarda bu tür uygulamaları yapmaya devam edeceği öğrenildi.