Saniyeler içinde bazı hastalıklardan kurtulmak mümkün

Dermotoloji pratiğinde fototerapi tedavisi uzun süredir uygulanmakta olduğunu belirten Hayat Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Mediha Yılmaz, “Fototerapi tedavisinde birçok cilt hastalığı tedavi edilebilir. Bu tedavi yönteminde kullandığımız ışık ultraviyole ışığıdır. Güneş ışığının sun'i formunu hastalar kabin içerisinde florasan lambalarla almaktadır. Işık tedavisinde ultraviyole deri hücrelerini etkileyerek hastalıkları tedavi etmektedir. Fototerapi de en çok görülen deri hastalıkları olan sedef, vitiligo, saç kıran, kronik kaşıntılar hatta bazı deri kanseri türleri tedavi edilebilmektedir. Hastalığın türüne göre ışığın türüne karar veriyoruz. Ultraviyole tedavisi seans gerektiren ve en az haftada 2 bazen de haftada 5 kez girilmektedir. Bu ayları bulabilen bir tedavi şeklidir. Hastalar haftada 2 ya da 3 kez gelip kabinde birkaç saniye kalmaktadır. En güvenilir tedavi yöntemlerinden biridir” dedi.

Fototerapinin sun'i güneş ışığı olduğunu için güneş ışığıyla hemen hemen aynı yan etkilere sahip olduğuna dikkat çeken Mediha Yılmaz, “Eğer doz uygun verilmezse akut güneş yanığına benzer kızarıklıklar ve yanıklar oluşabilir. Fakat bu kontrol edilebilir bir yan etkidir. Hastanın deri tipine göre ışık ayarlanırsa hasta sıkıntı yaşamaz. Aynı uzun süre güneş ışığına maruz kalan hastalarda beklediğimiz bir diğer yan etki de deri kanseri riskinde artış olabilmesidir. Zaten fototerapi tedavisinin uygulanamayacağı hasta grubu deri kanseri hikayesi olan hastalardır. Kanser çeşidine göre değişmekte. Bunu hastanın muayene olduğu hekim değerlendirip uygun olup olmadığına karar verecektir” diye konuştu.

Yaz veya kış aylarının tedavi için fark etmediğini belirten Yılmaz, “Çünkü güneş ışığının uygun dalga boyu hastaya verildiği için doğal güneş banyosuna göre çok daha etkili bir tedavi. Dolayısıyla yazın da tedaviye devam ediyoruz. Ama burada hastalardan istediğimiz en önemli nokta yazın güneşten korunmaları. Burada zaten yeterli miktarda ultraviyole dozunu almış olacaklar. Geri kalan zamanlarda güneş kremi ve uygun kıyafetlerle güneşten korunmalarını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.