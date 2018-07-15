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15 Temmuz 2018 18:53

Sığ suya balıklama dalınca ağır yaralandı

Bursa’da İznik Gölü’nde kayalıklardan suya balıklama atlayan bir kişi başını kayaya çarpıp ağır şekilde yaralanırken, bir kişi de boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Sığ suya balıklama dalınca ağır yaralandı

15 Temmuz 2018 18:53


Sıcak ve bunaltıcı hava nedeniyle vatandaşlar tatil yörelerine akın ederken, suda yapılan tehlikeli oyunlar da beraberinde görünmez kazalar getirmeye başladı. Bunlardan biri de İznik Gölü’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ömer Vural (18), isimli bir genç İnciraltı sahilinde bulunan üç kayalar mevkiindeki bir kayanın üzerine çıkarak suya balıklama atladı. Başını suyun sığ kısmında kalan kayaya çarpan talihsiz genç, ağır yaralandı. 112 Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Varol, kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesinden Bursa’ya sevk edildi. Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


Boğulmak üzereyken kurtarıldı


Bir diğer olayda ise adının Umar (22) olduğu öğrenilen Özbekistan uyruklu genç, Kayıkhane Tesisleri mevkiinden serinlemek için göle girdi. İyi yüzme bilmeyen Umar, kıyıdan açığa doğru yüzdü. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan genç adamın yardımına sahilde yüzen vatandaşlar yetişti. Kıyıya baygın halde çıkarılan Umar, İznik Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Bursa’ya sevk edildi. Umar’ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.




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