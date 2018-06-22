Soğan ucuzlayacak

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, ”Türkiye’nin bazı bölgelerinde hava muhalefetinden dolayı ekili alanların zarar görmesi üzerine patates ve soğan fiyatları arttı. Şiddetli yağan yağmurlar ekili alanlara zarar verdi. Tarlada ekili olan ürünlerin büyük bir bölümü zarar gördü. Tarladan kilosu 1,5 liradan alınan soğan tüketiciye gelene kadar 5 lira oluyor” dedi.

Karacabey Ovası’nda geçen yıl 6 bin dekar soğan ekildiğini söyleyen Erdem, “Geçen yıl dekar başına ortalama 4-5 ton ürün hasadı gerçekleştirildi. Bu yıl ise 7-8 bin dekarlık alana soğan ekimi gerçekleştirildi. Soğan hasadına Karacabey ovasının bazı kısımlarında başlandı. 40 bin ton civarında ürün hasadı alınmasını bekliyoruz. Geçen seneye göre 2 bin dekar fazla alana ekim yapıldı. Buna göre 10 bin ton daha fazla soğan hasadı yapılacak. Karacabey ovasında haziran ayı sonuna kadar hasat devam edecek" dedi.