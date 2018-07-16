Tayyar Arı: "Darbe CIA ve MOSSAD işbirliği ile yapıldı”

Dr. Tayyar Arı, darbelerin dış desteksiz olmayacağını ifade ederek, “Darbe yaptınız, başarılı oldunuz. NATO tanımadı, Amerika tanımadı, ne yapacaksınız. İsyanca bir hükümet olursunuz. 3 gün sonra terk etmek zorunda olursunuz. Çünkü darbeciler o ülkenin en ağır cezasına çarptırılacaktır. Dış destek olmadan kimse böyle bir faturayı göze almaz. CIA ve MOSSAD iş birliği ile yapıldı” dedi.

Uludağ Üniversitesi tarafından ’15 Temmuz darbe girişimi unutulmadı, unutturulmayacak’ konulu panel düzenlendi. Panelde konuşmacı olarak Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı emekli Tümgeneral Seyfullah Saldık, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Demirel, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Başkanı Prof. Dr. Tayyar Arı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç Dr. Ferhat Piriniççi katıldı.

15 Temmuz darbe girişiminde Bursa’da yaşananları aktaran Saldık, "15 Temmuz gecesi ben evdeyken haberim oldu. Hemen hainlerin garnizona girmemesi için kapıların kapatılması emrini verdim. Bu çok etkili oldu. Kışlada 10 kişilik JÖH ekibi vardı. 10 kişilik ekibe, nizamiyeyi kapatın, içeriye zorla girmeye kalkan olursa vurun emri verdim. Evinden kalkıp, darbeci albayın emriyle garnizona gelen komutların JÖH timi içeriye almadı” diye konuştu.

"Darbeci albayı yakasına yapışıp dışarıya attım”

"Nizamiyede bana emir vermeye kalkan darbeci albayın gönderdiği o geceki nöbetçi astsubaylığı yapan darbeciyi tekme, tokat dövüp, onu derdest ettirdim" diyen Saldık, şunları söyledi:

"Arkasından silahlıkları kapattım. Darbeci albayın nizamiyede peşinden koştum. Üzerine hücum ettim. Kaçınca, yakaladım ve boğuşma yaşadık. Yakasına yapışıp, nizamiyeden dışarıya attım. Daha sonra nizamiyeye darbeye gelen gruba yüksek sesle bağırarak, ‘asla içeriye giremezsiniz’ dedim. JÖH timine, içeriye girmeye çalışanlara vurun emri verdim. Daha sonra durumu valimize ve başsavcımıza ilettim. Darbeci albayı gözaltı kararı çıktı.”

Dr. Tayyar Arı ise "Uluslararası güçlerin oyuncağı olduğu ve amacının her hangi bir şey olmadığını çok geç anladık. Keşke 17-25 Aralık’tan önce anlayabilseydik. Bu kadar büyük bir şekilde ahtapot gibi devletin tüm damarlarına sızacak kadar beklemeseydik. O yapıyı tehlikeli kılan tanımlanması zor olan bir yapıdan oluşuyor. Biz ona kripto diyoruz. Her türlü kimliğe bürünebilen yapı" ifadelerini kullandı.

"Darbe CIA ve MOSSAD işbirliği ile yapıldı”

Darbenin masum bir şey olmadığını dile getiren Arı, “Darbeler dış desteksiz olmaz. Dış destek alınmamışsa darbe girişimi olmaz. Darbe yaptınız, başarılı oldunuz. NATO tanımadı, Amerika tanımadı, ne yapacaksınız. İsyanca bir hükümet olursunuz. 3 gün sonra terk etmek zorunda olursunuz. Çünkü darbeciler o ülkenin en ağır cezasına çarptırılacaktır. Dış destek olmadan kimse böyle bir faturayı göze almaz. CIA ve MOSSAD işbirliği ile yapıldı. Ben ifade etmekte mahzur görmüyorum. Aksi hali mümkün değildir” şeklinde konuştu.