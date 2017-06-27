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27 Haziran 2017 13:58

Uludağ’a Ramazan Bayramı’nda 100 bin ziyaretçi

Ramazan Bayramı dolayısıyla girişlerin ücretsiz olduğu Uludağ Milli Parkını 3 günde yaklaşık olarak 100 bin kişi ziyaret etti.

Uludağ’a Ramazan Bayramı’nda 100 bin ziyaretçi

27 Haziran 2017 13:58


Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olan, ancak yaz aylarında da vatandaşlar tarafından rağbet gören Uludağ Milli Parkı’nda 3 günlük Ramazan Bayramı süresince girişlerin ücretsiz olacağı açıklanmıştı. Her bayram tatilinde yoğun ziyaretçi trafiğinin yaşandığı Uludağ Milli Parkı’nda bu bayram Orman ve Su İşleri Bakanlığınca girişlerin de ücretsiz yapılması sebebiyle milli park genelinde ziyaretçilere açık alanda hazırlıklar yapıldı. Uludağ Milli Parkı’na Ramazan Bayramı’nın ilk iki gününde yaklaşık 13 bin 500 araç girişi olduğu bildirilirken, bayramın üçüncü gününde de ilgi üst seviyede. 3 günde yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlayan milli park içerisinde bulunan Karabelen, Kirazlıyayla, Sarıalan ve Çobankaya bölgelerindeki günübirlik kullanım alanında çeşitli aktiviteler yapılırken, çocuklar da dağ havasında oyun oynamanın keyfini sürdü.


Bursa’yı kuş bakışı seyretme imkanının bulunduğu Bakacak Seyir Terasına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Bölgedeki yoğunluktan dolayı zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Kampçılar, karavancılar ve orman köşkleri ile orman evlerinde kalanların da etkinliklere katılması ile Uludağ Milli Parkı’nda adeta şenlik havası yaşandı.


Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatı doğrultusunda Uludağ Milli Parkı’na girişlerin ücretsiz olması ziyaretçileri memnun ederken, vatandaşlar da bu memnuniyetlerini dile getirdi.




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